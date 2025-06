Ex-secretário do governo Leite é indicado para cargo de ouvidor na Agergs

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Viana deixou em abril a secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), dando lugar ao correligionário Jorge Pozzobom. Ele foi nomeado para a pasta após ficar na suplência da eleição para a Assembleia. No primeiro governo de Leite, Viana comandou o Meio Ambiente .

Natural de Pelotas, Viana é advogado e foi vereador e secretário durante as gestões do PSDB no município.