Ex-jogador de Inter e Grêmio se filia ao PDT e deve concorrer a deputado federal

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O ex-jogador de futebol Christian Corrêa Dionísio, que teve passagens pelo Inter e pelo Grêmio, assinou ficha no PDT nesta segunda-feira (9). Christian pretende concorrer a deputado federal nas eleições de 2026 .

O ato de filiação ocorreu na sede estadual do PDT, em Porto Alegre. A ficha do ex-jogador foi abonada pelo presidente estadual do partido, Romildo Bolzan Jr., e pelo tesoureiro, Artur Souto.