Ex-chefe de Polícia do RS, Fernando Sodré assume como diretor-geral da Secretaria do Turismo

Conforme a pasta, delegado aposentado coordenará projeto chamado Turismo Seguro no Rio Grande do Sul.

O delegado aposentado Fernando Sodré, que deixou no mês passado o cargo de chefe da Polícia Civil, assumiu a função de diretor-geral da Secretaria do Turismo (Setur). A nomeação foi publicada no Diário Oficial na quarta-feira (12).