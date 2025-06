Estrutura do governo federal para acompanhar a reconstrução do RS será mantida até 31 de dezembro de 2026

Prevista para durar até 31 de maio deste ano, a Casa de Governo no Rio Grande do Sul, que substituiu a Secretaria da Reconstrução, seguirá funcionando até 31 de dezembro de 2026. O decreto foi assinado pelo presidente Lula e pela ministra Esther Dweck e Rui Costa na sexta-feira (30) à noite. O deputado Paulo Pimenta, que foi ministro da Reconstrução, conversou com Lula e com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, sobre a relevância de manter o escrtiório em Porto Alegre.