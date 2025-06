Em Pelotas, Leite se reúne com Marroni e anuncia recursos a hospitais

Governador foi recebido pelo prefeito no início da noite desta sexta-feira. Volmer Perez / Divulgação

O governador Eduardo Leite viajou até a cidade natal na sexta-feira (13) para anunciar um conjunto de investimentos na saúde de Pelotas. O montante, a ser confirmado neste sábado (14), chegará aos R$ 38 milhões, divididos em quatro hospitais da cidade.

Na noite de sexta, Leite foi recebido pelo prefeito Fernando Marroni para um encontro na prefeitura, do qual também participou a ex-prefeita Paula Mascarenhas. Embora opositores, Leite e Paula declararam voto em Marroni no segundo turno da eleição municipal do ano passado.

Neste sábado, os dois visitam juntos as obras do Hospital Regional de Pronto-Socorro, que receberá R$ 14 milhões do governo estadual para a aquisição de materiais e equipamentos. Outros R$ 14 milhões serão aplicados na ampliação da unidade de oncologia e no setor de hematologia da Santa Casa de Pelotas.

Também estão previstos repasses de R$ 6 milhões para aquisição de raio-X e ressonância magnética no Hospital Universitário São Francisco de Paula e outros R$ 4 milhões para revitalização da fachada e restauro do Hospital de Beneficência Portuguesa.