Em novo ato na Paulista, Bolsonaro diz que "nem precisa ser presidente" e pede maioria no Congresso em 2026

Ex-presidente fez novos apelos por anistia a condenados do 8 de janeiro. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em mais uma das manifestações convocadas para demonstrar força na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que "nem precisa ser presidente" caso seu grupo político conquiste maioria no Congresso nas eleições de 2026.

— Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais: nem eu preciso ser presidente. O Valdemar (Costa Neto) me mantendo como presidente em honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês — discursou o ex-presidente.

Bolsonaro garantiu que não quer a maioria para "perseguir quem quer que seja" ou por "revanchismo", mas "pelo futuro do Brasil". Ele mencionou que essa condição daria aos seus apoiadores a oportunidade de eleger os presidentes das casas legislativas e decidir quem ocupará cargos que dependem de aprovação no Congresso, como o de presidente do Banco Central.

— Não interesse onde eu esteja, aqui ou no além, quem estiver na liderança (do Congresso) vai mandar mais que o presidente da República — completou.

No discurso, Bolsonaro fez novos apelos pela anistia dos condenados pelos atos violentos do dia 8 de janeiro, em Brasília, e criticou o Supremo Tribunal Federal (STF).

As imagens da manifestação demonstram que o público foi o menor do que o ato anterior de Bolsonaro, em 6 de abril. Conforme estudo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), havia cerca de 12,4 mil pessoas no ato deste domingo, ante 44,9 mil na passeata anterior.

O ex-presidente está inelegível, mas mantém o discurso de que será candidato a presidente em 2026. Estiveram junto dele na manifestação dois governadores cotados para disputar o Planalto, Tarcísio de Freitas (SP) e Romeu Zema (MG).

Bordão traduzido

Pré-candidato a governador, o deputado federal Luciano Zucco (PL) adotou o slogan “Tornar o RS grande novamente”.

É uma adaptação da frase “Make America Great Again”, utilizada por Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos.

Cargo na Câmara

Com malas prontas para deixar o MDB rumo ao PL, o deputado federal Osmar Terra nomeou em seu gabinete o ex-vereador Pablo Melo (MDB), filho do prefeito Sebastião Melo.