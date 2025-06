E se chover de novo, como em 2024? "Vai alagar de novo"

Melo esteve no Dique do Sarandi para falar com as famílias assustadas Cesar Lopes / Divulgação

A pergunta e a resposta que estão no título foram ouvidas incontáveis vezes nos meses posteriores à devastadora enchente de maio de 2024. O questionamento causava desconforto às autoridades, porque mesmo com os alertas dos cientistas de que as catástrofes climáticas serão cada vez mais frequentes, ninguém esperava que um ano depois problemas como os que estão sendo enfrentados agora se repetissem.

O prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite cansaram de ouvir essa pergunta nas entrevistas à Rádio Gaúcha. Sempre responderam falando que era improvável se repetir aquele volume de chuva, mas que se isso acontecesse os mesmos lugares alagariam de novo. Melo, mais de uma vez, diante da insistência da jornalista Andressa Xavier com essa pergunta, respondeu:

_ Se chover o que choveu em 2024 vai alagar de novo.

A chuva que caiu nos últimos dias está longe, muito longe, de repetir o volume de maio e junho de 2024, mas os problemas estão por toda parte, na Capital e no Interior. Nesta quarta-feira (25), o Dique do Sarandi apresentou fissura, alarmando uma população traumatizada com a enchente do ano passado.

A recomposição dos diques não está entre as obras de grande porte para as quais o governo federal destinou R$ 6,5 bilhões. São remendos que deveriam ter sido feitos logo depois que a água baixou.

A prefeitura alega, com razão, que está de mãos amarradas por decisões judiciais que a impedem de demolir as casas construídas irregularmente sobre o dique, incluindo as já desocupadas, destruídas e em escombros. Na última tentativa, a juíza plantonista Eveline Radaelli Buffon indeferiu o pedido alegando que a prefeitura não apresentou "laudo técnico sobre o impacto das cheias sobre o dique, bem como um plano emergencial de alocação das famílias que ainda se encontram no local".

Melo esteve no Dique nesta quarta-feira e prometeu colocar tantos caminhões de argila quantos sejam necessários para impedir a infiltração de expanda. Avisou que vai retomar a obra, mesmo que precise descumprir a decisão judicial, e tranquilizou as famílias dizendo que não precisam sair do bairro porque não há risco de a água passar por cima do dique, como em 2024.

As famílias que ali moram irregularmente não aceitam as opções oferecidas pela prefeitura — aluguel social ou um apartamento em outro lugar. Algumas alegam que precisam de um lugar para onde possam levar seus animais e permanecem nas casas que nunca deveriam ter sido erguidas naquele local.

Por décadas, a prefeitura de Porto Alegre fez vista grossa para as ocupações irregulares, muitas delas estimuladas por políticos populistas em busca de votos da periferia marginalizada. Não custa lembrar o quanto foi difícil retirar as famílias que moravam nas vilas Dique e Nazaré para ampliar a pista do aeroporto, mesmo com a Fraport trabalhando junto com o então secretário de Habitação, André Machado.

Se o interesse de um grupo de pessoas que se instalou irregularmente sobre o dique do Sarandi prevalecer sobre a necessidade de proteger as milhares de famílias que moram nas diferentes vilas do Sarandi, “se chover, vai alagar de novo”.