Dúvida sobre assinatura do presidente pode travar CPI das concessionárias de energia elétrica na Assembleia

Uma reviravolta pode travar a instalação da CPI para investigar as concessionárias de energia elétrica do Estado. A coluna informou que a assinatura que faltava para que o requerimento avançasse foi obtida na tarde desta terça-feira (17). No entanto, uma das adesões é a do atual presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), e esta rubrica está causando debate sobre a possibilidade de a comissão avançar.