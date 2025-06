Direção do Cpers pede aumento, mas só recebe promessa de promoções e novas nomeações

Presidente do Cpers, Rosane Zan, com o governador Eduardo Leite. Mauricio Tonetto / Divulgação

A direção do Cpers foi ao Palácio Piratini nesta sexta-feira (27) conversar com o governador Eduardo Leite sobre uma extensa pauta de reivindicações, que começa pelo reajuste salarial e inclui melhoria dos serviços do IPE Saúde, investimento na infraestrutura das escolas, reenquadramento de funcionários e a realização de concursos públicos, entre outras demandas.

Leite anunciou o início do processo de promoções de professores, o chamamento de mais aprovados no concurso realizado em 2023 e a realização de um novo concurso público para professores, com 6 mil vagas.

Leia Mais Congresso chantageia governo fraco, e conta deve sobrar para os mais pobres

— Temos o compromisso de valorizar nossos profissionais da educação e de manter um diálogo permanente com a categoria. Por isso, estamos anunciando hoje o início do processo de promoções, um direito legítimo dos professores, e reforçando o nosso compromisso com a reposição de vagas com o chamamento de novos aprovados — disse Leite.

O processo de envio de documentações por parte dos professores deve começar na segunda semana de julho, a partir da publicação do novo decreto que regulamenta as promoções e da conclusão do sistema pela Procergs.

O governo confirmou o chamamento de mais 327 aprovados no concurso de 2023, ampliando o número de nomeações para além das vagas inicialmente previstas.

Leia Mais Conselheiro do TCE suspende pregão para atualização de projeto contra as cheias em Eldorado do Sul

Ao todo, serão 1.871 candidatos nomeados, frente às 1,5 mil vagas ofertadas no edital. O governo anunciou para os próximos dias o lançamento do novo edital de seleção de professores, com a realização das provas até outubro.