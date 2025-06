Depois do Ministério Público, Defensoria Pública do RS recria licença-prêmio

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Seguindo a decisão tomada pelo Ministério Público , a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul restabeleceu a licença-prêmio para seus membros. O despacho foi editado na sexta-feira (27) pelo defensor-público-geral, Nilton Leonel Arnecke Maria.

O benefício, que concede três meses de folga a cada cinco anos de trabalho, foi extinto para todo o funcionalismo público estadual em emenda constitucional aprovada em 2019. No entanto, o entendimento da Defensoria e do Ministério Público é de que isso não se aplica para as carreiras jurídicas.