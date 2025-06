CPI da CEEE e da RGE consegue assinaturas e já pode ser instalada na Assembleia Legislativa

Deputados questionam e vão investigar atuação das concessionárias de energia elétrica no RS. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um ano e meio depois, o requerimento para instalar uma CPI na Assembleia Legislativa a fim de investigar as concessionárias de energia elétrica recebeu a assinatura que faltava para o pedido avançar. Com apoio de 19 deputados, a proposta será encaminhada para a Procuradoria da Casa para aval técnico e, depois, direcionada ao presidente, deputado Pepe Vargas (PT), que decidirá sobre a instalação da comissão.

A instalação da comissão ou não enfrenta uma reviravolta em torno da rubrica de Pepe Vargas. Na avaliação de alguns parlamentares, a assinatura do presidente, concedida em 2024, não poderia valer neste ano em que ele está no exercício da presidência. Se este for o entendimento final, a proposta ainda não teria o apoio mínimo necessário de um terço do plenário.

Desde janeiro de 2024, quando o autor da proposta, deputado Miguel Rossetto (PT), sugeriu a comissão, o pedido para criar a comissão estava parado com 18 rubricas. A última assinatura, firmada nesta terça-feira (17), foi do Delegado Zucco (Republicanos).

Rossetto justifica a abertura da CPI "por flagrantes falhas na prestação de serviços de distribuição de energia elétrica no Estado". O pedido de seis páginas faz críticas tanto à CEEE Equatorial quando à RGE e tem, como objetivo, entender as "causas do atendimento ineficiente" das duas concessionárias, principalmente em relação a quedas de luz frequentes, cobranças indevidas e metas contratuais. Os parlamentares também fazem críticas sobre a agência reguladora que fiscaliza as concessões, a Agergs.

Se instalada, a comissão terá 120 dias de trabalhos para solicitar documentos e convocar audiências com as empresas e testemunhas. O prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, se houver necessidade.

Assinam o requerimento da CPI:

Miguel Rossetto (PT), autor da proposta Halley Lino (PT) Valdeci Oliveira (PT) Laura Sito (PT) Luciana Genro (PSOL) Matheus Gomes (PSOL) Adão Pretto (PT) Bruna Rodrigues (PCdoB) Zé Nunes (PT) Jeferson Fernandes (PT) Stela Farias (PT) Pepe Vargas (PT) Leonel Radde (PT) Sofia Cavedon (PT) Capitão Martim (Republicanos) Rodrigo Lorenzoni (PL) Paparico Bacchi (PL) Kelly Moraes (PL) Delegado Zucco (Republicanos)

Nota da CEEE Equatorial