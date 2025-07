Congresso não deveria discutir no Judiciário o que precisa ser resolvido na política

Hugo Motta (Republicanos) é presidente da Câmara dos Deputados. Marcelo Camargo / Agência Brasil/EBC

Há uma anomalia na relação do Congresso com o Supremo Tribunal Federal que explica, em parte, a imagem de que os ministros legislam ou que se intrometem em todos os assuntos da República. Salvo exceções — como o inquérito das fake news, em que a iniciativa, amplamente critica, foi do Supremo —, na maioria absoluta das vezes a corte age sob demanda. E de onde vem boa parte delas? Do Congresso.

Agora mesmo, o ministro Alexandre de Moraes será relator de uma ação questionando a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso. Não foi o governo que entrou, embora isso esteja no seu radar, mas o PSOL.

Ora, podemos gostar ou não do resultado de uma votação, mas esse tipo de coisa tem de ser resolvido na política. Se o governo não é capaz de impedir a votação de um projeto de decreto legislativo, instrumento que está à disposição do Congresso, não é razoável que um partido político recorra ao Judiciário. O PSOL é useiro e vezeiro de correr para o STF quando discorda de qualquer coisa que não conseguiu mudar no âmbito da política.

Se essa ação for adiante, o que dirá o cidadão comum, que não acompanha o dia a dia dos três poderes? Que Xandão está se metendo onde não deve. E se o ministro decidir a favor do interesse do governo, que precisa aumentar receita para bancar a gastança do Legislativo e do Judiciário, pior ainda.