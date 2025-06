Conab distribui alimentos para desabrigados pela enchente 

Pretto (E) e Bublitz ajudaram a preparar quentinhas em cozinha solidária Catiana Medeiros / Conab,divulgação

Pré-candidato ao governo do Estado em 2026, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, passou o fim de semana no Rio Grande do Sul, ajudando a distribuir alimentos para os desabrigados pela enchente.

Pretto e o vereador de Porto Alegre Alexandre Bublitz (PT), puseram a mão na massa e ajudaram a preparar quentinhas para o programa Cozinha Solidária.

A Conab começou a distribuir cestas de alimentos para as famílias atingidas pela chuva. Inicialmente, serão entregues 4 mil cestas, totalizando 68 toneladas de alimentos oriundos da agricultura familiar.

A operação emergencial teve início após a Conab instalar uma Sala de Situação, com o objetivo de organizar e executar ações de ajuda humanitária.

Cada cesta contém 17 quilos de alimentos, incluindo arroz, feijão, macarrão, farinha de milho e melado. As primeiras foram entregues ao Centro Humanitário do Bairro Caju, em Nova Santa Rita. O local acolhe cerca de 50 pessoas, além de oferecer estrutura para preparo de refeições, abrigo para animais e lavanderia.

Outra parte das cestas foi destinada à Central de Abastecimento das Cozinhas Solidárias do Estado, criada durante as enchentes de 2024, na sede do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre.