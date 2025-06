Começa a corrida pelo governo do Estado

O jornalista Fábio Schaffner colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Gabriel Souza reuniu 500 apoiadores em Campo Bom no final de semana Joel Vargas / MDB/Divulgação

Caso alguém ainda não tenha percebido, a eleição de 2026 já está em pleno curso no Estado. A intensa movimentação saiu da coxia e foi para o palco, com ao menos quatro postulantes ao Piratini se exibindo aos holofotes 14 meses antes do período oficial de campanha.

No sábado (15), o MDB lançou oficialmente a pré-candidatura de Gabriel Souza num evento para 500 pessoas em Campo Bom. Se em 2022 Gabriel transitava pelas beiradas, agindo com discrição para convencer a base partidária a, pela primeira vez, abrir mão de candidatura própria e ficar com a vaga de vice de Eduardo Leite, agora é ele quem dita o rumo e o ritmo da legenda. Mais 10 eventos regionais serão realizados até o final do ano, encerrando com um congresso estadual em Porto Alegre, em novembro.

No PL, Luciano Zucco não fica para trás. O deputado reuniu apoiadores e aliados em uma churrascada em Porto Alegre no final de semana passado e na quarta-feira anunciou sua pré-candidatura ao lado de Jair Bolsonaro. Com o aval do ex-presidente, Zucco antecipa movimentos para tentar coibir o avanço de Gabriel sobre dois partidos que considera fundamentais, o PP e o Republicanos.

O PDT é menos intenso, mas também já realizou encontros regionais em Osório, São Jerônimo e Camaquã para testar o nome de Juliana Brizola. O próximo será em São Borja. Juliana liderou a pesquisa Quaest de fevereiro, com 19% das intenções de voto ao governo.