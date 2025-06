Cobrado por prefeituras, Leite anuncia verba extra para a saúde nesta segunda

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Pressionado pelas prefeituras a repassar recursos adicionais e pelo governo federal a aportar recursos do fundo da reconstrução (Funrigs), o governador Eduardo Leite anuncia nesta segunda-feira (9) novos investimentos para aplacar a crise na saúde no RS. Para além de ampliar os atendimentos e tentar evitar a piora no cenário nos meses de inverno, a solenidade marcada para 14h, na Santa Casa de Porto Alegre, servirá como resposta política frente às cobranças recebidas nas últimas semanas.