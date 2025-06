Chegada de Onyx ao PP acirra disputa por eleição de deputado

A chegada de Onyx Lorenzoni ao PP está levando muita gente à calculadora no partido. Há um forte otimismo na ampliação da bancada federal, porém é quase consenso que algum graúdo vai sobrar. Além dos três deputados atuais, Afonso Hamm, Covatti Jr e Pedro Westphalen, devem concorrer à Câmara o próprio Onyx, o senador Luis Carlos Heinze, o deputado estadual Frederico Antunes e Any Ortiz, prestes a desembarcar do Cidadania.

Azarão na disputa pelo comando do PT gaúcho, Thiago Braga tem fustigado a cúpula partidária ao pautar temas como o enfraquecimento da sigla no Interior. O incômodo maior, porém, é com a insistência com que Thiago defende uma guinada ao centro, sugerindo inclusive apoio a Juliana Brizola na disputa pelo Piratini em 2026. Se depender dele, o PT pela primeira vez abre mão da cabeça de chapa, uma heresia para a massa petista.