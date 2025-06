Chance de Danrlei não disputar reeleição como deputado surpreende apoiadores

A possibilidade de o deputado federal Danrlei de Deus (PSD) não disputar a reeleição em 2026 pegou de surpresa apoiadores e até mesmo assessores do parlamentar. O ex-goleiro cumpre o quarto mandato na Câmara pelo Rio Grande do Sul.

A afirmação de que Danrlei abandonaria a vida pública partiu do advogado Paulo Caleffi, pré-candidato a presidente do Grêmio, em entrevista ao jornalista Alex Bagé, no YouTube. De acordo com Caleffi, o ex-atleta assumiria a posição de gerente do departamento de futebol em sua gestão.