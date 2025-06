Câmara de Porto Alegre repassa R$ 12,6 milhões à prefeitura

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O recurso foi entregue simbolicamente pela presidente da Casa, Comandante Nádia (PL), ao prefeito Sebastião Melo, em cerimônia no salão nobre do Legislativo. O montante equivale a cerca de 5% do orçamento anual da Câmara.