O que esperar da CPI do Dmae, que será instalada na Câmara de Porto Alegre nesta quinta

Uma nova batalha entre o governo Sebastião Melo e vereadores da oposição será inaugurada na Câmara de Porto Alegre com a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). O ato está marcado para as 14h desta quinta-feira (5), no plenário Otávio Rocha.

O início dos trabalhos da CPI é um ingrediente adicional à discussão sobre a concessão dos serviços de água e saneamento municipais, cujo projeto foi protocolado pela prefeitura no dia 21 de maio. Embora o tema não seja objeto de investigação, a oposição usará os depoimentos e as eventuais descobertas para tentar minar a proposta.

Melo tem maioria para aprovar a concessão na Câmara, mas os oposicionistas tentam usar o prazo de 90 dias de tramitação para convencer aliados do prefeito a mudarem de opinião — e a CPI será uma das armas nesse intento.

Em tese, a comissão deve se ater aos três fatos determinados que constam no pedido de criação: a denúncia de corrupção passiva de um ex-diretor do Dmae, a ausência de manutenção dos sistemas antienchentes e a suposta omissão da prefeitura quanto a avisos emitidos por integrantes do departamento.

No entanto, fatores como o número de servidores da autarquia e as consequências da concessão vão permear os debates. Proponente e presidente, a vereadora Natasha Ferreira (PT) batizou a comissão de "CPI do Desmonte do Dmae".

— Nosso compromisso é com a verdade e com a defesa do serviço público — ressalta.

Natasha indicará Roberto Robaina (PSOL) para a função de relator, mas a ala governista, que tem maioria, planeja escalar Rafael Fleck (MDB) para o cargo.

Correligionário do prefeito, Fleck diz que a comissão deve investigar os fatos que motivaram sua criação — dentre os quais não está o projeto de concessão.

— Vamos trabalhar em cima da legalidade e tentar fugir do palco político — diz Fleck.

A CPI terá 120 dias, prorrogáveis por mais 60, para efetuar diligências e ouvir testemunhas. Além do parecer apresentado pelo relator, vereadores de oposição poderão apresentar declaração de voto, que na prática, serviria como relatório paralelo.