Câmara aprova novo Refis da prefeitura de Porto Alegre

Vereadores aprovaram projeto na sessão desta segunda-feira (30). Ederson Nunes / CMPA

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A Câmara Municipal aprovou, por 22 votos a 11, o terceiro programa de refinanciamento de dívidas de contribuintes com a prefeitura de Porto Alegre. Chamado oficialmente de RecuperaPOA, a nova edição do Refis concede descontos de até 90% em juros e multas para pagamentos dos débitos à vista, e abre possibilidade de parcelamento em até 60 vezes.

Estão aptos a aderir pessoas e empresas que acumulam débitos com IPTU, ISS, ITBI e outras taxas municipais, como a de coleta de lixo, por exemplo. A prefeitura calcula que a dívida ativa do município está, atualmente, em R$ 3,8 bilhões. Com o novo programa, a Secretaria da Fazenda projeta arrecadar cerca de R$ 150 milhões.

Leia Mais Congresso não deveria discutir no Judiciário o que precisa ser resolvido na política

Durante a sessão desta segunda-feira (30), os vereadores Karen Santos (PSOL) e Jonas Reis (PT) questionaram o projeto, argumentando que a prefeitura estaria abrindo mão de receber recursos ao mesmo tempo em que alega problemas financeiros para investimentos. Cláudia Araújo (PSD) defendeu o novo Refis para que os comerciantes endividados possam ter um alívio nas contas e manter seus negócios.

— Nada melhor do que a participação daqueles que devem para o município, dar oportunidade para que eles compareçam e paguem o que estão devendo, para podermos fazer os diques, atender no SUS — argumenta o líder do governo, Idenir Cecchim (MDB).