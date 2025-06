BRDE fecha operação robusta com agência francesa para projetos de resiliência climática

Ranolfo se reuniu com a diretoria da AFD para definir os últimos detalhes sobre a operação.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Será fechada nesta sexta-feira (6) uma robusta operação de crédito que viabilizará o aporte de recursos em projetos voltados ao meio ambiente e à resiliência climática no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Trata-se de um acordo entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).