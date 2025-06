Bolsonaro bate martelo e indica Luciano Zucco para concorrer ao governo do RS pelo PL

Definição ocorreu nesta quarta, na sede do PL. Ezequiel Lemos / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta-feira (11) a indicação do deputado federal Luciano Zucco (PL) para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. O martelo foi batido em reunião na sede do PL, em Brasília.

Líder da oposição na Câmara, Zucco aguardava o aval do ex-presidente para consolidar a pré-candidatura ao Palácio Piratini. O deputado também era avaliado como opção do PL para concorrer a senador. A decisão tem aval do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

Na mesma reunião, o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) foi chancelado como pré-candidato ao Senado.

— Olá amigos do Rio Grande do Sul. Grandes articulações pela frente. O Zucco aqui, lá no Piratini. E o Sanderson no nosso conhecido Senado. Vamos lá, pessoal, vamos em frente. Rio Grande do Sul sai na frente dessas questões para mudar o destino do Brasil a partir de 2027 — diz Bolsonaro, em vídeo divulgado pelo PL.

Em comunicado, Zucco agradeceu ao ex-presidente e se disse lisonjeado:

— Acredito que devemos agora construir um projeto de futuro para o Rio Grande do Sul, dialogando com todas as forças do Estado. Projetos como este precisam ser coletivos e técnicos. E assim será. Ainda mais agora com esta deferência que o senhor me dá — declarou Zucco.

O presidente estadual do PL, Giovani Cherini, informou que assumirá a coordenação política das pré-candidaturas, com a missão de buscar eventuais alianças.