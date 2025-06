Alexandre Saltz toma posse em novo mandato à frente do Ministério Público do RS

Governador (E) e presidente do TJ compareceram ao ato de recondução do procurador-geral de Justiça (C).

O promotor Alexandre Saltz foi reconduzido nesta sexta-feira (6) ao cargo de procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul . À frente do Ministério Público gaúcho desde 2023, ele seguirá na função por mais dois anos, até 2027 .

O auditório na sede do MP-RS ficou lotado de autoridades dos três poderes para acompanhar a cerimônia. No discurso, Saltz resgatou ações do seu primeiro biênio no comando do MP, com destaque para as ações de enfrentamento à enchente de maio de 2024 e aos bons indicadores obtidos na segurança pública.