Vice-governador faz maratona de visitas ao Interior no feriadão 

Gabriel Souza na Exposol, em Soledade, com a filha Dora.

Com tantas festas regionais ocorrendo ao mesmo tempo neste feriadão, o governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza tiveram que se dividir para contemplar os principais eventos. Nesta quinta-feira, Leite foi à abertura da 17ª Festa Nacional do Chimarrão , em Venâncio Aires, e Gabriel prestigiou a inauguração da Exposol , em Soledade, e levou a filha Dora, de sete anos.

A menina se encantou com as pedras preciosas e pediu ao pai um par de brincos.

De Soledade, o vice voou para Torres, onde ocorre o tradicional Festival de Balonismo. A ideia era fazer um sobrevoo de balão, mas o vento forte impediu o passeio no curto espaço de tempo de Gabriel em Torres, porque ele precisava terminar o dia em Estância velha, no 42º Festival do Kerb.