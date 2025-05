Vereadora Fernanda Barth assume Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre

Fernanda Barth (C) recebeu cumprimentos do prefeito Sebastião Melo, para a alegria do PL.

Com elogios do prefeito Sebastião Melo ao seu “preparo técnico, visão política e coragem”, a vereadora Fernanda Barth (PL) assumiu nesta segunda-feira (26) o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre . Fernanda substitui a empresária Rosani Pereira, que não conseguiu em cinco meses dar visibilidade às ações de uma pasta considerada estratégica pelo prefeito na reconstrução de Porto Alegre.

Rosani havia sido escolhida às pressas na formação do governo, diante da recusa do empresário Cláudio Goldsztein, opção número 1 de Melo e do presidente do PL, Luciano Zucco. Foi Zucco quem deu aval à substituição e indicou Fernanda para o cargo, abrindo vaga na Câmara para o suplente Alexandre Bobadra.