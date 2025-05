Valdeci concorre à presidência estadual do PT com apoio de Pimenta e Maria do Rosário

Valdeci Oliveira (E) com Paulo Pimenta (C) e Maria do Rosário (D) no congresso da corrente Socialismo em Construção. Tiago Machado / Divulgação

A dois meses da eleição, as candidaturas que disputarão a direção estadual do PT têm até quarta-feira (7) para registrar as candidaturas.

No fim de semana, no congresso estadual da corrente Socialismo em Construção, o deputado estadual Valdeci Oliveira apresentou sua pré-candidatura, que tem o apoio dos deputados federais Maria do Rosário (Avante) e Paulo Pimenta (Socialismo em Construção) e do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto.

A vereadora Eva Valéria, de Passo Fundo, que concorria pela Construindo um Novo Brasil, abriu mão em favor de Valdeci.

A eleição está marcada para o dia 6 de julho. Caso nenhum dos candidatos alcance 51% dos votos haverá segundo turno no dia 21 de julho.

Como o PT não realizava eleição direta para escolha da direção desde 2013, a disputa será particularmente concorrida no Rio Grande do Sul. A Articulação de Esquerda lançou a candidatura do jornalista Júlio Quadros, que foi duas vezes presidente nos anos 1990.

