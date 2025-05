Uma parceria com a iniciativa privada que não saiu do plano das boas intenções 

Programa Acolhe permitiria que mulheres em situação de violência doméstica ficassem abrigadas em hotéis no RS. Camila Domingues / Agencia RBS

Está no site de GZH uma reportagem de 29 de março de 2022, com o título "Parceria permitirá que mulheres em situação de violência doméstica fiquem abrigadas em hotéis no RS". O subtítulo diz: "Programa Acolhe tem o objetivo de contribuir com o trabalho da rede de acolhimento oficial".

No terreno das boas intenções, era ótimo: mulheres vítimas de violência doméstica que não tivessem para onde ir poderiam ser acolhidas em hotéis da Rede Accor. O que aconteceu na prática? Nada.

O secretário de Justiça, Fabrício Peruchin, disse à coluna que sempre foi muito difícil essa parceria, assinada antes da chegada dele ao governo:

— Os critérios eram rígidos demais. Precisava de dois pareceres, de técnicas do governo e do Instituto Avon. E a maioria das mulheres não se enquadrava nas exigências previstas no acordo. Dava mais trabalho e gastava-se mais tempo na negociação com a Avon do que procurar alternativas.

De fato, as exigências tornavam o programa excludente. Requeria que a mulher:

Tenha mais de 18 anos

Não esteja sendo perseguida e ameaçada pelo agressor com risco iminente de morte

Não possua qualquer outra possibilidade de acolhimento que garanta sua segurança

Não tenha dependência química ou esteja em uso de substâncias psicocoativas

Não esteja enfrentando quadro de transtorno mental grave, depressão, síndrome do pânico, ideação suicida, entre outros

Não se encontre em situação de rua

Tenha autonomia para as atividades do dia a dia

Exigia-se ainda que as abrigadas não fizessem uso de álcool e drogas ilícitas. A previsão era permanecer no hotel por no máximo 15 dias.

Audiência marcada

O programa Acolhe é financiado pelo Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim das Violências Contra Mulheres e Meninas. A articulação foi feita entre o Instituto Avon e o programa Bem Querer Mulher.

Mais tarde, a Avon foi comprada pela Natura, e a parceria segue válida, para inglês ver.

Peruchin tem audiência marcada com uma representante da Natura na próxima semana. A ideia é conhecer outros programas sociais da empresa e discutir a mudança nos critérios ou a revogação da parceria.