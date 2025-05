Trigêmeos mais velhos do RS completam 84 anos e atestam a resistência da nossa família

Ozir Orling de Oliveira, Terezinha Bullé e Edit Steinhofel são tios da colunista de ZH Rosane de Oliveira. Cris Toledo / Divulgação

São meus tios os trigêmeos mais velhos do Rio Grande do Sul. Ozir Orling de Oliveira, Terezinha Bullé e Edit Steinhofel completaram 84 anos no dia 18 de maio, e reuniram parte da família em uma missa de ação de graças, seguida de um almoço de confraternização.

Não pude participar, porque trabalhei naquele domingo, mas compartilho aqui a história desse trio que resume a capacidade de resistência da nossa família.

Já falei dos meus tios neste espaço quando completaram 81 anos, mas agora, graças ao esforço da Ana Oliveira, nora do tio Ozir, temos um certificado dos cartórios de que eles são os trigêmeos mais velhos do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil. A incansável Ana está fazendo uma busca pelos cartórios do Brasil para tentar descobrir se existem outros tão longevos.

É quase inacreditável que meus tios tenham sobrevivido a tudo o que passaram desde o nascimento. Eles são os últimos dos 14 filhos de Philomena Orling de Oliveira e João Fagundes de Oliveira. Minha avó passou toda a juventude grávida ou com um filho nos braços.

Na última gravidez, ela estranhou o tamanho da barriga e imaginou que pudessem ser dois. Mas quando nasceram, em casa, num fundo de campo do interior de Espumoso, eram duas meninas minúsculas e um alemãozinho rechonchudo. Contavam os mais velhos que Tere e Edit tinham a cabeça do tamanho de uma laranja comum.

Pouco tempo depois, meu avô morreu de pneumonia, aos 44 anos. A vó Mena não se entregou, mas tornou-se uma pessoa triste.

O mais velho, Heitor, servia ao Exército Brasileiro quando os três irmãozinhos nasceram. Foi para a guerra na Itália e a mãe achava que jamais veria o filho vivo. Já naquele tempo havia fake news e, volta e meia, chegava um boato de que Heitor tinha morrido na Itália, que tinha perdido uma perna ou que estava “paralítico”.

Como não tinha forças para cuidar dos três, cada uma das irmãs mais velhas se encarregou de cuidar de um dos trigêmeos, enquanto os meninos trabalhavam na roça para sustentar a família.

Meu pai, com nove anos, se dividia entre o trabalho na lavoura e a escola, caminhando de pés descalços em manhãs de geada para poder estudar. Chegou ao 4º ano primário, mas aprendeu ali o valor da educação e, adulto, decidiu que o estudo seria sua herança para os cinco filhos. Viveu até os 79 anos para ver os filhos formados na universidade e ele mesmo receber um diploma de técnico em agropecuária.

Casaram jovens

Meus tios cresceram e as meninas se casaram muito jovens. Tia Edit tinha dois filhos pequenos quando o marido, o tio Joval Bullé, foi atingido por um raio quando trabalhava no campo e caiu morto.

Só nós da família sabemos o que essa mulher passou para criar a Zelmira e o Ivanir. Foi ela quem me acolheu em sua casinha de zeladora do Ginásio Taperense quando, aos 10 anos, precisei sair de casa para poder continuar estudando. Minha tia casou-se novamente e foi morar no Paraguai, onde também passou imensas dificuldades.

Tia Tere também casou-se jovem, como era comum para as meninas nascidas nos anos 1940. Teve cinco filhos, ficou viúva quando todos já eram adultos e hoje vive no Salto do Jacuí.

Tio Ozir, meu padrinho, sempre foi o mais próximo de nós. Nunca deixou de nos visitar e era uma alegria quando chegava no seu cavalo tordilho. Quando casou com a Olguinha, uma loirinha de 16 anos, eu chorei de ciúme, achando que ele nos abandonaria, mas estava errada.