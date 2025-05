Solução proposta pelo Grupo Hospitalar Conceição para resolver problema da saúde é inconsistente

Presidente do GHC, Gilberto Barichello (com o microfone), detalhou proposta para prefeitos, deputados, representantes do Ministério da Saúde e da secretária Arita Bergmann. Arthur Vargas / SES / Divulgação

A reunião realizada na manhã desta segunda-feira (26) na sede do Grupo Hospitalar Conceição, com prefeitos da Região Metropolitana, tinha tudo para ser aplaudida como uma iniciativa para resolver a crise na saúde no Rio Grande do Sul.

O presidente do GHC, Gilberto Barichello, chamou entidades, prefeitos e secretários municipais para discutir o problema da superlotação nos hospitais e sugeriu o uso de R$ 1,5 bilhão do Fundo de Reconstrução do Estado, o Funrigs, para financiar a atenção básica pré-hospitalar. O programa já tem até nome: “Previne e cuida mais, RS”.

A secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, não foi convidada.

— Fiquei sabendo da reunião por terceiros e fui lá esperando receber boas notícias do Ministério da Saúde sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave — disse Arita à coluna.

Os secretários de Saúde e os três prefeitos presentes, André Brito, de Taquari, Marcelo Maranata, de Guaíba, e Adriane Perin (presidente da Famurs), também foram surpreendidos com a proposta do GHC, já que nada foi discutido previamente.

À primeira vista, a proposta é inconsistente e reforça a ideia do jogo de empurra entre os governos, sem que o cidadão lá na ponta seja atendido. Pressionado pela cobrança dos prefeitos, o governo do Estado decretou emergência na saúde do Rio Grande do Sul, para poder pleitear a liberação de mais recursos do Ministério da Saúde. O governo federal, em resposta, instruiu a direção do Grupo Conceição a tomar a frente no debate por soluções e tirou da cartola a ideia de usar o Funrigs.

O fundo é formado por recursos da dívida que o Rio Grande do Sul deixará de pagar à União por 36 meses, em consequência da enchente. Serão R$ 14 bilhões em três anos. Esse fundo tem um conselho que aprova a destinação do dinheiro e, desde o início, ficou convencionado que não poderia ser usado no custeio, mas em investimentos permanentes para recuperar os estragos causados pela enchente.

É natural que se use dinheiro do Funrigs para construir e equipar um hospital em Eldorado do Sul ou Roca Sales ou reconstruir uma unidade básica destruída pela enchente em Canoas ou Cruzeiro do Sul, mas não pode ser com esses recursos que se melhora o atendimento na UPA Moacyr Scliar ou na Bom Jesus. Há falta de leitos, mas há também de profissionais para atender à demanda e isso precisa ser resolvido de outra forma.

O Rio Grande do Sul está em dívida com a saúde, porque não aplica os 12% da receita corrente líquida previstos na Constituição. Para chegar no percentual, sucessivos governos lançam na conta da saúde o que gastam com a contribuição patronal ao IPE, por exemplo.

A saúde dos funcionários públicos não está no escopo do que a Constituição prevê nesses 12% até porque cada Estado tem o seu sistema de proteção. Está em negociação com o Ministério Público um acordo para excluir, gradualmente, essas despesas do cálculo, mas o problema da saúde precisa de solução para ontem.