Servidores do RS pedem aumento e organizam manifestação para sexta-feira

Reivindicando revisão geral dos salários e aposentadorias, 24 entidades estaduais estão convocando os servidores para um ato unificado nesta sexta-feira (16). A manifestação começará em frente à sede do IPE Saúde , a quem demandam melhorias na prestação dos serviços, com uma caminhada até o Palácio Piratini na sequência.

A Frente dos Servidores Públicos do RS é que está organizando e mobilizando o protesto, com o apoio de outros 23 sindicatos e entidades ligadas aos funcionários do governo estadual, como Cpers, Ugeirm e Sindicaixa.

O grupo alega que há espaço para o Piratini conceder reposição salarial de 12,14% sem que o governo ultrapasse o limite de gastos com funcionalismo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os servidores também apontam que, enquanto as aposentadorias do INSS aumentaram 85% em 10 anos, o reajuste no RS foi de 6%.