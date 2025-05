Secretário de Comunicação do RS será convidado pela Assembleia para explicar custos de documentário da enchente

No requerimento do convite, Rossetto aponta sete dúvidas que pretende esclarecer com o secretário. O deputado quer entender quanto foi gasto na produção e divulgação do filme, se houve processo licitatório e como foi a contratação para gravar, produzir e promover o conteúdo.

— Minha expectativa é que já na próxima quinta-feira (5) ele venha. Todos deputados reconhecem a importância da presença do secretário por conta da grande repercussão e gravidade do assunto — prevê Rossetto.

Polêmica

Lançado no início de maio, o documentário logo foi motivo de polêmica , principalmente entre os petistas, que questionam o uso de dinheiro público "para produzir um filme de autopromoção" do governador.

Contraponto

À época, a Secretaria de Comunicação lançou uma nota de três parágrafos defendendo o documentário. O texto diz que o documentário "é uma obra com valor histórico, produzida por sua própria equipe, com imagens do Departamento de Jornalismo, que retrata, de forma objetiva, o impacto e os reflexos das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul".