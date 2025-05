Santa Casa estuda suspensão temporária de cirurgias eletivas

Não são apenas os hospitais públicos que estão vivendo uma situação caótica antes mesmo da chegada do frio. A Santa Casa de Porto Alegre, instituição filantrópica que mais atende pacientes do SUS no Rio Grande do Sul, sugeriu ao secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter, a suspensão temporária das cirurgias eletivas até que se resolva a pressão sobre as emergências. Ritter ainda não deu resposta.