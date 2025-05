Rodrigo Lorenzoni desmente Cherini e Onyx garante que ainda não decidiu ser candidato a deputado federal

— Estarei no Rio Grande a partir de julho. Vou conversar com o partido, ir a todas as regiões do Estado, ouvir as pessoas os velhos e os novos amigos e apoiadores e só depois vou decidir o que fazer. Penso em construir um projeto de união da centro-direita, sem imposições. Ao contrário, com humildade e parceria com as pessoas e os partidos. Decisão de verdade do que vou disputar, só em março de 2026. Primeiro escuta-se a população, depois se decide, ninguém nunca decidiu ou falou por mim em 30 anos de vida pública. Quem vai decidir a que vou disputar em 2026 será Deus e o povo do Rio Grande. Sem imposições.