Reação de empresários ao aumento do piso regional soa como ranço ideológico

Governo do RS propôs 8% de reajuste no piso regional; Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Divulgação

Desde que o piso salarial foi instituído no Rio Grande do Sul, no governo de Olívio Dutra (PT), os líderes empresariais trataram a inovação como uma ameaça à saúde da economia do Rio Grande do Sul. Todos os governadores forem pressionados a congelar o piso ou a encaminhar projeto à Assembleia acabando com esse instrumento, autorizado no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Para quem não lembra, foi a forma encontrada pelo governo para permitir que os Estados criassem pisos de acordo com a sua realidade econômica, já que o salário mínimo não podia ter aumento real para não implodir as contas da Previdência Social.

Poucos foram os Estados que surfaram na onda do presidente tucano. Ainda hoje, só têm piso diferenciado Rio Grande do Sul (de R$ 1.789,04 a R$ 2.267,21, se o projeto encaminhado pelo governador Eduardo Leite for aprovado), Paraná (de R$ 1.984,16 a R$ 2.275,36), Rio de Janeiro (de R$ 1.238,11 a R$ 3.158,96), Santa Catarina (de R$ 1.730,00 a R$ 1.978,00) e São Paulo (R$ 1.804,00, aprovado na Assembleia, mas ainda não foi sancionado).

Se um deles deixou de ser competitivo nos últimos anos, não há indício de que a culpa tenha sido do piso, pouco maior do que o salário mínimo nacional a primeira faixa, aquela que abrange empregados domésticos, por exemplo. O mínimo nacional hoje é de R$ 1.518 e deverá subir para R$ 1.630 em 2026.

Não seria o caso de as entidades empresariais que tanto criticam o piso se perguntarem se não serão os baixos salários os responsáveis pela dificuldade de conseguir mão de obra no Rio Grande do Sul? Se queremos reter talentos, precisamos de salários competitivos.

Antes que alguém diga que o custo de vida em São Paulo ou no Rio é mais elevado ou que um operário não se muda para outro Estado por causa de de R$ 100 ou R$ 300, lembremos que piso é aquele mínimo abaixo do qual ninguém pode estar. E que a desigualdade salarial não torna o Estado mais competitivo.

Os beneficiados pela existência do piso podem não mudar de Estado porque estão na parte de baixo da pirâmide, mas são tão necessários quanto programadores e engenheiros. São esses que muitas vezes recusam um trabalho de carteira assinada na indústria e no comércio porque ganham mais fazendo bico de faz-tudo nas residências de quem não sabe instalar um chuveiro elétrico ou pintar uma parece.

Como faz todos os anos, PT vai apresentar emenda elevando o piso regional — neste ano, para 10,45% de reajuste, que é a inflação mais os 4,9% do crescimento da economia. Não vai passar, como também não vai prosperar a sugestão do deputado Delegado Zucco de estender a correção de 8% para os servidores estaduais. A outra emenda do PT, prevendo que o reajuste seja válido a partir de 1º de maio, poderia ser aprovada por acordo, já que os trabalhadores não têm culpa se o governo demorou para mandar o projeto.

Nota da Fecomércio

Em nota divulgada nesta terça-feira (27), a Fecomércio manifestou sua contrariedade ao reajuste de 8%. O argumento é de que a proposta "traz enormes prejuízos à economia gaúcha, ao impactar as negociações coletivas e ignorar as particularidades existentes em cada setor".

Leia na íntegra:

"Nota de Posicionamento – Fecomércio-RS

A Fecomércio-RS manifesta contrariedade ao reajuste de 8% para o Piso Salarial Estadual, proposto pelo Poder Executivo.

A concessão de reajuste significativamente acima da inflação (o INPC entre dez/24 e abr/25 foi de 2,98%) traz enormes prejuízos à economia gaúcha, ao impactar as negociações coletivas e ignorar as particularidades existentes em cada setor.

Além disso, o Poder Executivo pretende reajustar o Piso Regional cinco meses após a concessão do último reajuste. Em dezembro de 2024 o Piso já foi reajustado em 5,25%. A concessão de dois reajustes em um curto período ocorre logo após as enchentes de 2024, que trouxeram enormes prejuízos para muitas empresas.

Embora, à primeira vista, a nova concessão possa ser interpretada como um avanço, ao elevar o diferencial entre o piso regional e o salário mínimo nacional dos atuais 9% para aproximadamente 18%, não há fundamentos econômicos concretos que justifiquem tal ampliação no contexto específico da economia gaúcha.

Cabe destacar que o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta um cenário de fragilidade econômica, decorrente de dois eventos de natureza excepcional e catastrófica ocorridos em curto intervalo de tempo: a pandemia da Covid-19 e, mais recentemente, as severas enchentes que comprometeram amplamente a infraestrutura, o comércio e a atividade produtiva local.

Nesse cenário, a economia regional e o setor empresarial gaúcho permanecem em processo de recuperação e reconstrução, exigindo medidas que priorizem a preservação dos postos de trabalho, o fomento à atividade econômica e a sustentabilidade dos negócios, especialmente os de pequeno e médio porte.

Dessa forma, não se revela razoável impor novo impacto financeiro ao setor produtivo, por meio do aumento significativo do piso regional, sem a devida correspondência com a realidade socioeconômica atual do Estado. Tal medida pode agravar ainda mais a situação das empresas locais, comprometer sua capacidade de geração de empregos e dificultar o reequilíbrio econômico necessário à retomada do crescimento.