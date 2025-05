Qual será o maior desafio da nova presidente da Famurs

Adriane Perin de Oliveira tomou posse em Erechim. Guilherme Pedrotti / Divulgação

Primeira mulher a presidir a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Adriane Perin de Oliveira terá 12 meses desafiadores pela frente. Adriane tomou posse nesta quarta-feira (7), em Erechim, preocupada com as dificuldades dos municípios em elaborar projetos relacionados à reconstrução, um ano depois da enchente.

Se a Famurs não socorrer essas prefeituras, há risco de perder recursos, porque o governo federal só libera o dinheiro empenhado depois da assinatura do contrato. Do total da verba para cada obra, os primeiros 30% são liberados na assinatura e o restante conforme os trabalhos são executados — é o que se chama “medição”

Nos municípios menores, faltam técnicos para elaborar os projetos básicos, que serão submetidos à licitação. Não basta o rabisco de uma ponte, escola ou posto de saúde para abrir a concorrência. Para a maioria, não há como contratar uma equipe com arquiteto, engenheiro, advogado e outros profissionais necessários na elaboração de um projeto e de um edital mais complexos.

Aqui entra o papel da Famurs, que tem condições de orientar os prefeitos, inclusive para as possibilidades previstas na legislação para a contratação de terceiros em casos excepcionais.

Adriane disse aos prefeitos que podem contar com a entidade e seus técnicos qualificados para ajudar na reconstrução. A prefeita, que percorreu o Estado inteiro na campanha para ser presidente da Famurs nos meses posteriores à enchente, viu de perto as dores de cada região e aprendeu que as demandas são diferentes no Alto Uruguai, onde vive e administra a cidade de Nonoai, da Zona Sul ou da Fronteira.

É para contemplar essas diferenças que Adriane planeja fazer uma gestão focada na interiorização. Em 12 meses, quer promover encontros nas 29 regiões da Famurs, para organizar as demandas e encaminhá-las a quem pode atender, seja o governo estadual, seja o governo federal.

Afinada com o antecessor, Marcelo Arruda, ex-prefeito de Barra do Rio Azul, Adriane aceitou o conselho de manter vivo o mantra dele, de “trocar o P de partido pelo P de pessoas”. Traduzindo: não permitir que a radicalização tire o foco do projeto de unir todas as prefeituras, independentemente da ideologia do prefeito ou da prefeita.

Para os habitantes dos municípios atingidos pela enchente, moradia é a preocupação número 1 neste momento. Os prefeitos lamentaram a demora na entrega de casas definitivas, mas explicaram que o processo é lento porque envolve identificar áreas sem risco de alagamento, comprar ou desapropriar, urbanizar e só então construir as casas. Como a maioria não tem dinheiro, os gestores contam com os governos estadual e federal.

A posse de Adriane foi prestigiada por representantes dos três poderes. O governador Eduardo Leite não conseguiu comparecer porque deixou para ir de avião e a neblina espessa impediu a viagem a Erechim. O governo foi representado pelo vice, Gabriel Souza, que já estava na região. Como o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, tinha um compromisso em Minas Gerais, o vice-presidente Ícaro Carvalho de Bem Osório, representou o Tribunal de Justiça.