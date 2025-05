PT sugere a Leite redirecionar para a saúde os R$ 136 milhões oferecidos aos produtores rurais

Mobilização de prefeitos, GHC e agora deputados do PT deixam Eduardo Leite em uma sinuca. Duda Fortes / Agencia RBS

Deputados do PT querem que o governador Eduardo Leite redirecione para a saúde os R$ 136 milhões oferecidos pelo governo do Estado para a prorrogação das dívidas de produtores rurais. O valor foi sugerido por Leite na quarta-feira (28), antes de o Conselho Monetário Nacional confirmar o uso de recursos do Tesouro para a postergação, no dia seguinte.

O montante se refere ao custo fiscal para o governo por não cobrar juros da dívida de agricultores, prejudicados pela enchente e pela estiagem. A proposta do Piratini indicava utilizar recursos do Fundo Rio Grande (Funrigs) ou outra fonte compatível.

Agora que o governo federal garantiu a prorrogação, os petistas sugerem que Leite encaminhe o valor proposto para a saúde, que enfrenta uma grave crise nos hospitais gaúchos. Inicialmente, a sugestão partiu do deputado Paulo Pimenta. O ex-ministro aventou a possibilidade em novo vídeo que integra o embate digital protagonizado por ele e por Leite na quinta-feira.

— Já que nós resolvemos no Conselho Monetário Nacional os recursos para a prorrogação das dívidas, já que o senhor tem tido tantas ideias sobre o uso do Funrigs, coloque esse recurso para a saúde da Região Metropolitana que vive uma crise estrutural. Destine esse recurso que o senhor diz que o Estado tem, imediatamente — propõe Pimenta, em vídeo endereçado a Leite.

Na tarde desta sexta, o deputado Miguel Rossetto embarcou na proposta e encaminhou ofício ao governo estadual com a mesma sugestão. No documento, o petista faz a consideração de que a decisão do CNM dispensa o aporte dos R$ 136 milhões por parte do Estado, e por isso o governo poderia encaminhá-los para a saúde.

— Eu não enxergo nenhum motivo mais relevante, nenhum tema mais urgente e importante do que apoiar com esses recursos livres, os nossos hospitais, aumentar as vagas, os leitos, apoiar prefeituras, rede de saúde, para apoiar o nosso povo nesse momento de grave crise porque passam os nossos hospitais — avalia Rossetto, que fez questão de comunicar prefeitos da região e a Famurs sobre o ofício.

Prefeituras pedem mais

Está marcada para a próxima quarta-feira (4) a reunião entre Famurs e o governo do Estado para discutir o uso de recursos do Funrigs na saúde. A prefeita de Nonoai e presidente da entidade, Adriane Perin, vai se encontrar com o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, para entregar a proposta dos prefeitos.

