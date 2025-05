Programa do Estado que faz enxoval para gestantes em vulnerabilidade social vira referência nacional

Kits com enxoval são distribuídos pelo governo. Fredy Vieira / Divulgação

Governos de Sergipe, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais e também da capital paulista estão interessados em replicar o programa Mãe Gaúcha e procuraram o governo do RS para obter mais informações sobre o funcionamento.

Lançado em fevereiro de 2024, a iniciativa é coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e consiste na distribuição de kits com itens essenciais para gestantes em vulnerabilidade social. São entregues itens como cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões, bodies, culotes, meias e uma bolsa maternidade.

O programa é visto como uma referência por integrar o cuidado com o bebê, o apoio emocional às mães e também fazer articulação com outras políticas públicas de benefício social. Na avaliação do secretário Beto Fantinel, a medida é vista como positiva por priorizar a primeira infância desde a gestação.

— Isso resulta em uma sociedade mais equânime, com futuros adultos solidários, empáticos, com suas capacidades e habilidades adequadamente desenvolvidas. Priorizar a primeira infância nunca será gasto, mas sim um investimento no presente que irá refletir no futuro da sociedade — destaca.