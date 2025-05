Primeiro eles cometem o delito, depois pedem Pix para pagar advogados

Zambelli e Bolsonaro estão pedindo Pix aos apoiadores para pagar despesas com advogados. Alisson Sales / Fotorua/Estadão Conteúdo

Com medo de que os simpatizantes de Jair Bolsonaro pensem que é golpe mais um pedido de Pix feito por ele, com o pretexto de pagar advogados, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado gravou um vídeo esclarecendo que é real. Sim, você não entendeu errado. Bolsonaro, que diz ter recebido R$ 17 milhões em Pix de simpatizantes, agora quer que seus discípulos abram a mão e mandem mais um dinheirinho.

De acordo com a mensagem de Gilson, o ex-presidente já torrou R$ 8 milhões com advogados para se defender da acusação de que tentou dar um golpe em 2022. Não deixou claro por que ele não usa a reserva. A justificativa é de que seus gastos aumentaram porque agora precisa sustentar o filho Eduardo, que se licenciou do mandato de deputado federal e está morando nos Estados Unidos com a esposa e dois filhos.

— Morar nos Estados Unidos custa caro — justificou o sanfoneiro que animava as lives de Bolsonaro quando ele era presidente.

Abandonada pela família de Bolsonaro, que a responsabiliza pela derrota em 2022 por ter sacado uma arma em um bar nos Jardins, em São Paulo, na véspera da eleição, a deputada Carla Zambelli entrou na onda do Pix. Com cara de choro, Zambelli aparece em um vídeo pedindo doação de qualquer valor para pagar advogado e as multas impostas pela Justiça Eleitoral e tentar evitar a cadeia.

Zambelli ainda não foi julgada pelo porte ilegal de arma e por ameaçar um jornalista na véspera da eleição. A condenação a 10 anos de prisão foi imposta por ter contratado o hacker Walter Delgatti para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. A deputada teria usado dinheiro da cota parlamentar para pagar o hacker.

Embora afastados, Zambelli e Bolsonaro ainda têm mais uma coisa em comum: os dois alegam que, se forem presos, morrerão em pouco tempo porque não têm saúde para enfrentar a vida no cárcere.

