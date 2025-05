Prestes a caducar, fundo da reconstrução de R$ 6,5 bilhões é garantido pelo Congresso

Dois dias antes de caducar a medida provisória (MP) que criou o fundo da reconstrução do governo federal, com R$ 6,5 bilhões de apoio ao Rio Grande do Sul após a enchente, o Congresso aprovou o projeto de lei 3.469/2024 que garantiu a manutenção dos recursos para o Estado. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula.