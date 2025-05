Presidente do GHC justifica proposta de uso do Funrigs no custeio da saúde

Depois de ler a opinião publicada nesta coluna de que a proposta de usar recursos do Funrigs para resolver a crise emergencial da saúde é inconsistente, o presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Gilberto Barichello, ligou para contestar essa avaliação. Barichello esclareceu que não está sugerindo usar o total de R$ 1,5 bilhão disponível no momento no Funrigs, mas definir com os atores responsáveis pela prestação de saúde no Estado qual seria o valor necessário.