Prefeitos da Região Metropolitana terão nova reunião com Secretaria da Saúde do RS para discutir crise nos hospitais

Última reunião entre governo do Estado e Granpal foi em 17 de abril. Mauricio Tonetto / Divulgação

Com hospitais superlotados em boa parte dos municípios da Região Metropolitana, os prefeitos que integram a Granpal terão nova reunião com a Secretaria Estadual da Saúde nesta sexta-feira (23), às 9h. Será mais uma tentativa de chegarem a um acordo para aliviar a pressão no sistema público de saúde.

A última vez em que se reuniram governos municipais e estadual para discutir o tema foi em 17 de abril, quando os prefeitos, com exceção de Sebastião Melo, não saíram satisfeitos. Na ocasião, o governador Eduardo Leite anunciou o investimento de R$ 39 milhões pelo programa Assistir para a Região Metropolitana, e acenou com a possibilidade de assumir a gestão dos atendimentos médicos de média e alta complexidades em Porto Alegre. A negociação terminou frustrada e a transferência não irá ocorrer.

Os prefeitos seguem demandando mais recursos para o governo estadual, cobrando a aplicação de 12% do orçamento na saúde de acordo com a Constituição. Atualmente, o governo atinge esse percentual com a contabilização de despesas consideradas controversas, como a contribuição patronal para o IPE Saúde e outros gastos com aposentadorias e pensões. Sem esse cálculo, o orçamento para a saúde atingiria cerca de 9%.

Na última terça-feira (20), durante fórum da Granpal, o secretário da saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, fez duras críticas ao governo do Estado. Segundo Ritter, sem o aporte dos 12%, R$ 18 bilhões deixaram de ser investidos na saúde do RS nos últimos 10 anos.

— Ainda não tivemos uma resposta à altura das necessidades da Região Metropolitana. O problema é que precisamos desembolsar recursos próprios e, com a crise financeira, os gastos em função das enchentes, a situação econômica do país que ainda não se recuperou em função da pandemia, fazem com que os municípios fiquem numa situação difícil — afirma Ritter.