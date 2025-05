Por que Leite reconduziu Saltz na chefia do Ministério Público

Leite recebeu Saltz no Piratini para comunicar decisão. Tiago Coutinho / MPRS / Divulgação

Tão logo recebeu a lista tríplice do Ministério Público, o governador Eduardo Leite anunciou a recondução de Alexandre Saltz como procurador-geral de Justiça. Saltz foi o mais votado dos três indicados pelo MP, que realizou a eleição interna no último sábado (17). Saltz teve 516 votos, contra 230 de Lisandra Demari e 217 de Luciano Vaccaro.

“Reafirmo minha confiança em sua liderança, pautada pela relação republicana e harmoniosa entre as instituições. Desejo sucesso ao dr. Saltz na continuidade dessa missão tão relevante para a sociedade gaúcha”, escreveu Leite em seu perfil no X.

O governador não é obrigado a escolher o mais votado, mas com essa diferença Saltz tornou-se o favorito para mais um mandato na chefia do Ministério Público. A favor dele pesa, além da votação, o fato de ter conseguido apaziguar os ânimos no Ministério Público e de ter conquistado a confiança dos servidores.

Em uma eleição simbólica, promovida pelo Sindicato dos Servidores, Saltz teve 89,6% dos votos. Lisandra Demari levou 6,2% e Luciano Vaccaro, 2,7%. Os votos em branco somaram 1,2%.

A iniciativa faz parte da campanha permanente da entidade pela democratização do Ministério Público e pela inclusão dos servidores no processo de escolha do procurador-geral de Justiça. Atualmente, está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados a PEC 147/2015, que propõe a participação formal dos servidores como eleitores na votação para o cargo.

Homenagens na Câmara e na Assembleia

Natural de Uruguaiana, Alexandre Saltz será Cidadão de Porto Alegre a partir desta quinta-feira (22). A homenagem foi proposta pelo vereador Moisés Barboza (PSDB). A entrega do título ocorrerá às 19h, no Plenário Otávio Rocha, na Câmara Municipal de Porto Alegre.

— Será uma honra servir de instrumento para homenagear um servidor tão importante do Rio Grande e que lidera nossa Justiça com tanta seriedade, com destaque para a atuação no período da catástrofe climática — justificou Barboza.