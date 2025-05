Por onde andarão as 307 mulheres que deixaram de registrar queixa contra agressores?

Será que seguem vivendo com os agressores ou convivendo com o medo de ex-companheiros violentos? Será que voltaram outro dia? Será que perderam a confiança no sistema de proteção ?

O reforço das equipes, prometido por Sodré, acompanhado da queixa online, criada a partir do fim de semana sangrento do feriadão de Páscoa, que registrou 10 feminicídios no Rio Grande do Sul, são importantes, mas precisam de outras medidas. E aqui é preciso lembrar o que dizem as delegadas e policiais que recebem as queixas: faltam abrigos seguros para colocar essas mulheres enquanto aguardam o deferimento da medida protetiva ou a prisão do agressor.