Onyx será candidato a deputado federal em 2026

Parlamentares do PL tiveram encontro na tarde desta segunda-feira (26). Lucas Peres / Divulgação

Reunidos na tarde desta segunda-feira (26), deputados estaduais e federais do PL ratificaram o nome do tenente-coronel Luciano Zucco como pré-candidato ao governo do Estado em 2026. O ex-minsitro Onyx Lorenzoni, que disputou o governo do Estado em 2022, e chegou ao segundo turno, será candidato a deputado federal.

O filho de Onyx, o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, foi o porta-voz do pai na reunião e deixou claro que ele não entrará em disputa interna para concorrer novamente ao governo do Estado no ano que vem.

De acordo com o presidente estadual do PL, deputado Giovani Cherini, Onyx é uma das apostas do PL para fortalecer a bancada e ajudar a construir a vitória da direita no Rio Grande do Sul. A meta é ousada e esbarra na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL gaúcho definiu como objetivo para 2026 eleger Bolsonaro presidente, Zucco governador, dois senadores, oito deputados federais e 12 estaduais.

— Estamos dialogando com outras legendas, entre elas o Progressistas e o Republicanos, com o objetivo de construir e fortalecer uma grande frente política que represente os valores da direita e do conservadorismo no Rio Grande do Sul. Temos certeza de que o eleitor gaúcho vai nos acompanhar — disse Cherini.