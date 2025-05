Não basta trocar o nome para que programa de acesso a especialistas tenha êxito

Como os segurados do Sul continuam precisando ficar anos na fila para conseguir uma simples consulta com especialista, o governo resolveu mudar o nome e colocar mais R$ 2 bilhões para tirar do papel a promessa de acabar com esse tormento. Nesta sexta-feira (30) o programa foi relançado com o nome de “Agora Tem Especialistas”. Será que agora vai?