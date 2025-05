Mobilização do GHC com prefeitos deixa governo Leite numa sinuca

Reunião ocorreu na sede da Famurs, que é quem vai passar a liderar o processo de negociação com o Estado. Guilherme Pedrotti / Famurs / Divulgação

O avanço da proposta apresentada pelo diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Gilberto Barichello, a prefeitos, secretários municipais e dirigentes de hospitais, de usar recursos do Fundo Rio Grande para custeio da saúde, coloca o governo de Eduardo Leite numa sinuca. Porque não é esse o destino previsto para o dinheiro que o Estado deveria gastar com o pagamento da dívida e que está sendo depositado em um fundo para reconstrução.

A sugestão foi feita na segunda-feira, a partir do agravamento da crise nas emergências, e referendada nesta quarta-feira (28) em reunião na sede da Famurs. O grupo que representa municípios e hospitais vai consolidar um documento robusto e técnico para entregar ao governador, a quem vão demandar um novo encontro. Inicialmente, devem ser solicitados cerca de R$ 700 milhões do Funrigs para a saúde.

Na segunda, a secretária Arita Bergmann soube da reunião, para a qual não tinha sido convidada, e pediu para comparecer. Foi surpreendida com a proposta, apresentada por Barichello sem conversar com o governo estadual. Hoje, ninguém do governo Leite participou da reunião.

Os prefeitos gostaram da ideia, porque o dinheiro do Funrigs existe e está depositado em um fundo. A aplicação é proposta pelo governo do Estado e autorizada pelo conselho do Funrigs. Antevendo que viria uma negativa com o argumento de que esses recursos só devem ser usados para investimentos, Barichello levantou os destinos já autorizados e encontrou precedente no programa de apoio aos agricultores familiares e a alguns municípios, justamente para aplicação no custeio da saúde.

O entendimento no Piratini é de que o Funrigs deve ser usado de acordo com o Plano Rio Grande, para “tornar o RS um Estado melhor e mais resiliente”. Por isso, a prioridade é para o reforço de estruturas, como estradas, pontes, hospitais e escolas, além da compra de equipamentos para a área de segurança pública. Se for gasto no custeio, vira pó.

A esse argumento Barichello, os prefeitos e os hospitais respondem que a prioridade tem de ser salvar vidas e que não adianta construir novos hospitais se os atuais não conseguem operar por falta de dinheiro.

Por linhas tortas, a demanda pode impactar no projeto do governo de leiloar o chamado Bloco 2 das Rodovias estaduais, processo que encontra resistência na oposição e entre os moradores dos municípios cortados pelas rodovias que ganharão novos pedágios. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que o governo planeja usar mais de R$ 1 bilhão do Funrigs para financiar obras nas rodovias que serão concedidas à iniciativa privada. Esse aporte tem por objetivo reduzir o valor do pedágio e, assim, reduzir a resistência dos usuários.

Leia Mais Presidente do GHC justifica proposta de uso do Funrigs no custeio da saúde

Nos bastidores, integrantes do governo definem a proposta do presidente do GHC como “populista” e “oportunista” e desconfiam que é uma forma de o governo federal empurrar para o Estado um custo que deveria ser seu. Os hospitais filantrópicos, por exemplo, cobram reajuste na tabela do SUS para aumentar a oferta de atendimento aos segurados. Barichello diz que o Ministério da Saúde deve liberar nos próximos dias mais R$ 26 milhões, atendendo ao pedido do governo gaúcho para ampliar o atendimento aos casos de síndrome respiratória aguda grave.