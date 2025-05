Ministros do Tribunal do Trabalho estarão na Fiergs para debate sobre direito trabalhista

Dois ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) estarão em Porto Alegre nesta sexta-feira (16) para o evento "Direito do Trabalho em Reconstrução", que ocorre na Fiergs. O encontro reunirá desembargadores e especialistas para discutir caminhos para enfrentar desafios da Justiça trabalhista no Brasil, além do novo sistema de precedentes vinculantes (que exige aos tribunais e juízes que sigam as decisões de instâncias superiores em casos semelhantes).

Os ministros Ives Gandra da Silva Martins Filho e Hugo Carlos Scheuermann, do TST, estão confirmados no evento, assim como o presidente do TRT da 4ª Região, Ricardo Martins Costa, o jurista e presidente do Instituto DIA, Gáudio Ribeiro de Paula, o coordenador do Conselho de Relações do Trabalho da Fiergs (Contrab), Guilherme Scozziero, e o advogado e conselheiro do Contrab Benôni Rossi, sócio-diretor do RMM Advogados.

— O Direito do Trabalho passa por um momento de crise quase existencial, por oferecer respostas inadequadas aos desafios do nosso tempo, razão pela qual reclama uma profunda reconstrução. Nesse contexto, o evento abordará uma das estratégias adotadas pelo Tribunal Superior do Trabalho para enfrentar alguns dos seus desafios institucionais, como é o caso do imenso volume processual — destaca Gáudio Ribeiro de Paula.

O encontro, promovido pela Fiergs por meio do Contrab, com o apoio do Instituto DIA, começa às 14h30min desta sexta, no Centro de Exposições Fiergs. A entrada é gratuita.

Programação

Painel 1 – Precedentes vinculantes e os reflexos na litigiosidade

Hugo Carlos Scheuermann — Ministro do TST

Benôni Rossi — Advogado e conselheiro do Contrab

Ricardo Martins Costa — Presidente do TRT da 4ª Região

Mediação: Eduardo Lima Cervelin — Diretor do Ciergs e vice-coordenador do Contrab

Painel 2 – A nova configuração do TST a partir do sistema de precedentes vinculantes