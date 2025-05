Mario Crespo Brum toma posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral

Presidente do TJ, Alberto Delgado Neto (E), cumprimenta novo presidente do TRE, Mario Crespo Brum.

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O desembargador Mario Crespo Brum tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) nesta quarta-feira (28). Ele substitui Voltaire de Lima Moraes na função. A vice-presidência e a corregedoria da Corte ficarão a cargo da desembargadora Maria de Lourdes Gonzalez.

Em discurso que durou menos de 10 minutos, Brum falou sobre os desafios da Justiça Eleitoral em tempos de desinformação , e prometeu fortalecer a atuação institucional, reforçar a modernização de sistemas e aproximar o tribunal do eleitor.

— Vivemos tempos desafiadores. A tecnologia transforma a dinâmica de comunicação, ampliando o alcance da informação, mas também exigindo vigilância constante contra a desinformação, que corrói a confiança pública e ameaça a integridade do processo eleitoral. Nosso trabalho será incansável no combate às fake news e na promoção da educação para a cidadania — afirmou, na primeira manifestação como presidente.

Mario Crespo Brum assume por um ano, até maio de 2026. Caberá a ele iniciar os preparativos para as eleições estadual e nacional no ano que vem, mesmo que não seja ele à frente do TRE durante o pleito. Mesmo assim, Brum garante que será um mandato repleto de desafios: