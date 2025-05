Leite vai retomar programa que oferece CNH gratuita criado no governo Tarso Genro

Uma política pública criada há mais de 10 anos, no governo Tarso Genro (PT), será retomada pela gestão de Eduardo Leite . Nesta quinta-feira (8), o Palácio Piratini lança nova edição do programa CNH Social , que oferecerá carteiras de habilitação gratuitamente a pessoas de baixa renda.

A iniciativa foi criada por lei em 2012 e regulamentada no ano seguinte. No governo Tarso, o programa teve duas edições, em 2013 e 2014, com sete mil vagas cada. Depois, acabou descontinuado.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, serão oferecidas três mil vagas neste ano, para a emissão de CNHs ou alteração de categorias. Para bancar a iniciativa, está previsto um investimento superior a R$ 13,8 milhões .

As inscrições serão abertas na próxima semana e irão até o dia 12 de julho, e os classificados serão definidos mediante sorteio. As aulas para a emissão da CNH serão no centro de formação mais próximo da residência do beneficiário.