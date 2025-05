Leite e Pimenta reeditam disputa política do ano da enchente

A demanda dos produtores rurais pela renegociação das dívidas provocou nova disputa de protagonismo entre o governador Eduardo Leite e o ex-ministro da Reconstrução, deputado Paulo Pimenta . Na quarta-feira (28), Leite sugeriu usar recursos do Funrigs para bancar os juros e viabilizar a renegociação das dívidas momentos antes de o ministro da Agricultura anunciar a prorrogação das dívidas. Diante disso, Pimenta gravou um vídeo chamando Leite de "vidente esperto" e acusando-o de tentar se promover usando recursos federais.

Leite respondeu, também por vídeo. Em tom de irritação, o governador disse que o governo federal só se mexeu para efetivar a prorrogação da dívida depois que o Piratini apresentou proposta . Eduardo Leite também reclamou de frase usada por Pimenta no seu vídeo.

— Ele tá oferecendo dinheiro que é nosso , que o governo federal liberou para ele para a reconstrução. Não vai ser preciso. Governador, a gente vai usar recurso do Tesouro. Não vai ser necessário que o senhor nos empreste um dinheiro que já é nosso. Use na reconstrução — disse o deputado.

— O deputado Pimenta acha que o dinheiro é deles. Em primeiro lugar, dinheiro público é da população. O dinheiro que o Estado usa para pagar as dívidas é arrecadado aqui no RS. Nós vamos continuar trabalhando para que o RS tenha o respeito que merece ter de Brasília, que vocês não estão dando — retrucou Leite, que na legenda da publicação se referiu indiretamente a Pimenta como "suposta liderança do governo federal".